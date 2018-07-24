​"طرق دبى" تدعم أسراً مصرية و400 تلميذ بوسائل معيشية وتعليمية

رسالة دبى ميرفت رشاد

​زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات الإماراتى، قرى نائية بمحافظة الدقهلية فى جمهورية مصر العربية، حيث تم توزيع "توك توك" على عدد من الأسر الريفية ممن يعانون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة والدخل المحدود،، وكذلك افتتاح فصلين دراسيين لتدريس اللغة العربية وغيرها من المواد التعليمية، فضلاً عن توفير عدد من الحقائب واللوازم المدرسية لـ 400 تلميذ وتلميذة، وذلك فى إطار مبادرة "محفظة الهيئة للخير" التى تم اطلاقها العام الماضى استجابة لمبادرة "عام الخير"، واستمرار فعالياتها مواكبة لـ "عام زايد" 2018.

وضم الوفد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين ورئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، والدكتور يوسف آل على، الرئيس التنفيذى لمؤسسة لتاكسى دبى والنائب الأول لرئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، وروضة المحرزي، نائب مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسى ومدير أول قسم الهوية المؤسسية والمسؤولية المجتمعية وعضو اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير.

وقال الملا: بحسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية "إن زيارة وفد الهيئة لقرى نائية بمحافظة الدقهلية فى جمهورية مصر العربية، تأتى انطلاقا من العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين، وفى إطار توجهات الدولة وحكومة دبى بتقديم الدعم العون والمساعدة لمختلف الدول المحتاجة حول العالم، وذلك عبر "محفظة الهيئة للخير"، وسعياً منا لتكريس المعانى الإنسانية للخير والعطاء".

وأضاف إنه تم بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية بمصر، منح وسيلة التنقل "توك توك" لعدد من الأسر الفقيرة فى قرى محافظة الدقهلية كى تساعدهم على فتح أبواب الرزق لذويهم تُعينهم على مواجهة متطلبات المعيشة والحياة، فضلاً عن توزيع مواد دراسية على 400 تلميذ وتلميذة مثل الحقائب المدرسية والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من الاحتياجات التى تساعدهم على تحقيق طموحهم التعليمي، وأيضاً افتتاح فصلين دراسيين يستوعبان عدداً كبيراً من التلاميذ، إضافة إلى زيارة وفد الهيئة لدار الطب التخصصى الذى أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للوقوف على سير عمل المركز وتلبيتها لحاجات الأطفال المرضى، ورصد متطلباتها الصحية المستقبلية.

وأكد الملا، أن هيئة الطرق والمواصلات تبذل جهوداً كبيرة، من خلال محفظتها الخيرية، بأن تمتد يد الخير والعطاء لأكبر عدد من الفئات المحتاجة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو الهدف الذى يُعد استراتيجياً فى أنشطة الهيئة الخيرية، وأن أجندة عمل هيئة الطرق والمواصلات تتسم بقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع المحلى والإقليمى على الأصعدة كافة.