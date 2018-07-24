مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء عملية العد والفرز اليدوى فى ديالى

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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، انتهاء عملية العد والفرز اليدوى فى محافظة ديالى.

وقال المتحدث الرسمى باسم المفوضية ليث جبر - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه تم الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوى للمراكز والمحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة ديالى.

وأوضح أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أشرف على عملية إعادة العد والفرز اليدوى بوجود القاضى المنتدب لمكتب المحافظة، لافتا إلى أن المجلس قدم شكره وتقديره إلى أهالى ديالى وإلى الجهات التى شاركت بالعملية فضلا عن موظفى المفوضية.