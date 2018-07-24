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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:43 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود.

وأكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، أن 63 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى باحاته بحراسة أمنية مشددة.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية فى باحات الأقصى، وتحديدا بالقرب من منطقة باب الرحمة، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين المسلمين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى استمرار منع دخول عشرات النساء والرجال للمسجد منذ فترة طويلة.

 


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المسجد الاقصى

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الاحتلال




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