محافظة المنوفية: مساعدة مالية وتوفير سكن بديل لأهالى المنزل المنهار بأشمون

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، عن مساعدته للأسرة التى تعرض منزلها للانهيار مساء اليوم بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد السكرتير العام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مقابلة الأسرة غدا بالديوان العام للمحافظة، من أجل دراسة إمكانية مساعدتها وتوفير مسكن بديل، بالإضافة إلى تقديم مساعدة الأسرة حتى تعبر تلك الظروف.

وأكد السكرتير العام، أنه يسعى لمساعدة الحالات التى تتعرض إلى أزمات من أجل الوصول إلى أكبر قدر من التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن البسيط وذلك فى إطار السياسات الهادفة إلى الوصول لكل شرائح المجتمع.

جاء ذلك استجابة لاستغاثة أهالى قرية صراوة التابعة لمركز أشمون عقب تعرض منزل للانهيار، حيث فوجىء أهالى القرية بانهيار مبنى مكون من طابقين، مشيد بالطوب اللبن، لأسرة مكونة من ثلاثة أبناء أحدهم متزوج وله أربعة أبناء، مؤكدين أنهم لديهم ظروف خاصة وأن حالتهم بسيطة بشكل كبير ولا يتمكنوا من بناء المنزل من جديد.