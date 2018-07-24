ماكرون عن أزمة حارسه: أتحمل المسئولية بمفردى وليأتى شعب فرنسا وينالوا منى

رويترز

قال مشرعون من حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن ماكرون رد على عاصفة سياسية متنامية بشأن تسجيل مصور يظهر فيه كبير حراسه الشخصيين وهو يهاجم محتجين فى يوم عيد العمال فى أول مايو بالقول إنه يتحمل المسؤولية عما حدث.

ونقل المشرعون عن ماكرون، الذى لم يتحدث حتى الآن بشأن الأزمة، قوله "أتحمل المسؤولية بمفردى، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا منى. أنا أخضع للشعب الفرنسي".

وقال المشرعون على تويتر إن الزعيم الفرنسى أدلى على نحو غير متوقع بهذه التعليقات خلال تجمع لأعضاء البرلمان من حزبه.

ويتعرض ماكرون لانتقادات فى أكبر أزمة منذ توليه السلطة بعد ظهور لقطات لرئيس فريقه الأمنى، ألكسندر بينالا، وهو يضرب محتجا ويسحل امرأة فى غير وقت خدمته وكان يضع خوذة قوات الأمن وشارات التعريف الخاصة بالشرطة.