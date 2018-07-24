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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:29 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:31 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة قوات الاحتلال - أرشيفية
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم سيدة.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، وثلاثة من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أب، ونجله، كذلك جرى اعتقال للكاتبة لمى خاطر إضافة إلى المحرر نزار شحادة من محافظة الخليل، ومواطن آخر من مخيم العروب اعتقل بعد استدعائه لمعتقل "عتصيون"، كما تم اعتقال مواطنين اثنين من محافظة طولكرم، ومواطن واحد من بلدة برقة فى محافظة نابلس.

 

 


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