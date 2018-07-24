على عبدالعال: ثورة 23 يوليو أعادت رسم خريطة مصر.. وعبد الناصر زعيم خالد

وجه رئيس مجلس النواب على عبد العال باسم المجلس التحية لثورة 23 يوليو 1952 وزعيمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكل قادة الثورة.

وأضاف خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: "احتفت مصر والعالم الحر أمس بثورة 23 يوليو الخالدة فى وجدان كل مصري، هذه الثورة التى أعادت رسم الخريطة فى جمهورية مصر العربية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فعملت على تحرير الأراضى المصرية من الاستعمار، لم تكتف بذلك بل ساندت حركات التحرر فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسيا حتى كتب لدولها الاستقلال وحصول شعوبها على حرياتهم".

وتابع : "ثورة 23 يوليو أقامت عدالة اجتماعية ونشرت التعليم فى دول مصر وأصبح فى متناول الجميع التعليم المجانى فى كافة المراحل الدراسية وكفلت العلاج الصحى فى كل أرجاء الوطن، ولا تزال مبادئ الثورة خالدة رددها الشباب فى ثورته فى الـ25 يناير سنة 2011 وتمسك بها المصريون فى ثورتهم فى 30 يونيو سنة 2013 ".

واستطرد : "سيظل جمال عبد الناصر خالدا حيا فى أذهان المصريين وقلوبهم زعيمهم الذى قاد الثورة واستطاع أن يحرر أراضى مصر ويرسى قواعد العدل والاستقلال فى هذا الوطن.. وفى هذه الأيام التى نحتفى بها علينا أن نحيى سيرة الزعيم جمال عبد الناصر وكل قادة 23 يوليو لهم كل التحية والتقدير من كل أعضاء مجلس النواب المصري".