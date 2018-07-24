ضبط 37 قضية تموينية بمركز سمالوط بالمنيا خلال حملات رقابية

فريق المحافظات

حررت مديرية التموين بالمنيا 37 قضية تموينية بمركز سمالوط ، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 4 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس.

وأكد علي استمرار إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه فى التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم، والوصول إلى الهدف المنشود هو إرضاء المواطن المصرى .