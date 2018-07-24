صور.. أسرة بالوادى الجديد تطالب بتسهيل علاج نجلها المريض

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تعيش أسرة الطفل طيب محمد على من أهالى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حالة من اليأس والمعاناة الشديدة بسبب عدم قدرتهم على تحمل نفقات السفر والعلاج لنجلهم المريض بشلل كلى وضمور فى الخلايا بعد أن تعرض لحالة ارتفاع فى درجات الحرارة وتسببت فى توقف نموه وتعرضه لتشنجات عصبية شديدة، وخضع لرحلة علاج مطولة فى عدد من المحافظات أملا فى شفائه.

وبعد أن عرضه على أحد الأطباء المختصين أثناء تواجده فى مدينة الداخلة والذى طلب منهم السفر إلى القاهرة والإقامة بها لعدة أيام فى رحلة علاجية تشمل إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل لبيان الخلل فى التمثيل الغذائى ومدى استجابة الطفل لمؤشرات العلاج، وهو ما أصاب الأسرة بالإحباط الشديد لكونهم لا يمتلكون نفقات السفر.

وقال محمد على والد الطفل فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه موظف بسيط فى الأوقاف وليس لديه مصدر دخل آخر ويرعى الطفل طيب البالغ من العمر 8 سنوات بعد وفاة والدته فى حادث أليم، فقام بالزواج من أخرى لترعى نجله الذى يحتاج لظروف صحية ورعاية خاصة بسبب تكرار تعرضه لنوبات تشنج وآلام مبرحة بسبب ضمور الخلايا ونقص تكوين العظام.

وطالب والد الطفل الطيب المختصين والجمعيات الخيرية بدعمه ليتمكن من السفر إلى القاهرة وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على نجله الذى يمر بحالة صحية سيئة ويعانى من التشنجات ونقصان الوزن، حيث إنه ليس لديه أية مصادر دخل ويعيش فى شقة بالإيجار وبالكاد يتحمل نفقات العلاج لنجله المريض التى تزيد عن 1400 جنيه شهريا.

للتواصل مع الحالة المرضية يرجى الاتصال على الرقم التالى : 01286716417



الطفل طيب مع والده



الطيب يعانى من شلل وضمور فى الخلايا



الاسرة لا تمتلك نفقات السفر



الطفل يحتاج لرحلة علاج مطولة



جانب من معاناة الاسرة



والد الطفل المريض موظف بسيط