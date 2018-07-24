رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

كتب محسن البديوى _ ريهام عبد الله

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن مصر تفخر بالإعلان عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة فى تنمية قطاع الكهرباء، وهو إنجاز تحقق بأيدى وعقول أبناء مصر المخلصين.

وقال عرفان، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاع الكهرباء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة أضافت للشبكة القومية للكهرباء محطات جديدة بقدرة 25 ألف ميجا وات، خلال الفترة من يونيو 2014، حتى يونيو 2018، وهو ما حقق فائضا فى القدرات الكهربائية بنسبة 25%.

وشدد عرفان على أن الدولة لديها توجه فى زيادة الاعتماد على الطاقة الحديثة والمتجددة، لتصل لـ20%، واستحداث استخدام الطاقة النووية والفحم.

وتابع :"اهتمت الدولة بتطوير شبكات توزيع الكهرباء، للتناسب مع الأحمال بتكلفة استثمارية 22 ونص مليار جنيه، وتطبيق بعض السياسات الهامة، أبرزها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء، وإعادة هيكلة بيع الكهرباء، لتحسين فرص الاستثمار، وميكنة 456 مركز خدمة، وإنهاء باقى المراكز ،واستحداث خدمة السداد الالكترونى".

واستطرد :" نشهد اكتمال 14 مشروع عملاق بتكلفة 155 مليار جنيه، تمثل أطراف المجموعة الحاكمة فى قطاع الكهرباء فى مصر .