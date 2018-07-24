رئيس البرلمان للنواب: المجلس يصوت على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها

كتبت: نور على

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن تصويت البرلمان يكون على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها، لافتًا إلى أنه ورد فى ختام تقرير لجنة الرد أن اللجنة توافق على منح الثقة للحكومة وتشكيلها بالكامل مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج للتصحيح وهو أن تصويت المجلس يكون على برنامج الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "كل الذين شككوا ويدعون الفهم لنصوص الدستور أقول لهم اذهبوا لكى تذاكروا جيدا قبل أن تتكلموا فى موضوع فنى وشائك، والحكومة لها كامل الاختصاصات منذ أن حلفت اليمين أمام الرئيس".

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن التشكيل ليس محل مناقشة من المجلس وأن المجلس يناقش يرنامج الحكومة والتصويت بمنح الثقة سيكون على برنامج الحكومة، موضحًا أن الحكومة المصرية لها ثقتين الأولى تحصل عليها منذ أن تؤدى ليمن أمام الرئيس وتمارس وفقا لها كل الاختصاصات الكاملة.

وقال عبد العال: "الثقة الثانية وهى التى تحصل عليها الحكومة من البرلمان ويتوقف عليها استمرار الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان تعد مستقيلة ولكن تظل قرارتها التى اتخذتها صحيحة".