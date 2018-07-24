video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين المنيا يضبط سيارة تبيع لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:34 ص
تموين المنيا يضبط سيارة تبيع لحوم ودواجن منتهية الصلاحية لحوم ودواجن منتهية الصلاحية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

ضبطت مديرية تموين المنيا، سيارة  محملة باللحوم ودواجن منتهية الصلاحية بقرية الحوارته بمركز المنيا ، وذلك بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على كل من يقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين.

قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان له ، إنه تم مصادرة  17 طبق لحمة زنة 900 جم و 17 طبق فراخ زنة 900 جم و 10 طبق كبدة زنة 450 جم و 3 كيس كفتة بقري زنة 900 جم وطبق لحمة مفرومة زنة 450 جم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحويل الأمر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وأضاف أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال مفتشي الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 37 قضية تموينية بمركز سمالوط بالمنيا خلال حملات رقابية

لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

تموين المنيا

اخبار مصر

اخبار المنيا




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة