تموين المنيا يضبط سيارة تبيع لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

فريق المحافظات

ضبطت مديرية تموين المنيا، سيارة محملة باللحوم ودواجن منتهية الصلاحية بقرية الحوارته بمركز المنيا ، وذلك بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على كل من يقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين.

قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان له ، إنه تم مصادرة 17 طبق لحمة زنة 900 جم و 17 طبق فراخ زنة 900 جم و 10 طبق كبدة زنة 450 جم و 3 كيس كفتة بقري زنة 900 جم وطبق لحمة مفرومة زنة 450 جم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحويل الأمر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وأضاف أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال مفتشي الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم .