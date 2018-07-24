الفريق مهاب مميش : عبور 44 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 44 سفينة، بحمولة 2.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL UNITED KINGDOM بحمولة 220 ألف طن، قادمة من بريطانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون طن، وأن أكبر كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من الصين ومتجهة إلى المغرب.