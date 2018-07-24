video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السياحة والمصايف تعلن الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:08 م
السياحة والمصايف تعلن الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية العيد القومى لمحافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة حيث يبدأ الاحتفال يوم الخميس فى مكتبة الإسكندرية فى تمام العاشرة باستقبال الضيوف ثم إلقاء الكلمات وعرض نسخة مختصرة من فيلم تلك الإسكندرية ثم فقرة فنية وصور تذكارية، وستقدم وزارة الثقافة عروضًا فنية وشعبية وتنورة ووجود عربة مصر الخير وهى عبارة عن مكان لحكى قصص للأطفال ثم الانتقال للخيمة الرئيسية للمسرح الهيدروليك حيث توجد فرق تخت شرقي بملابس قديمة وطرابيش وفرقة تخت أخرى ومسرحية غنائية وفقرة غنائية لموسيقة شرقية وأخيرً دويتو عود وطبلة.

 كما يتم تنظيم ورش عمل بمكتبة الطفل حيث يتضمن ديكور الترام ومحطات الوقوف بشخصيات مختلفة وورش صناعة طربوش وديكور لهند رستم وعمر الشريف وأيضًا صنع طائرات ورقية ومركز خطوط لكتابة الأسماء بالخط الديواني السائد فى هذا الوقت ثم الرسم على الرمال ثم الانتقال لخيمة أخرى تتضمن ورش فنية وأعمال متنوعة للأطفال وأخيرًا هناك ثلاث العاب للشباب (التصارع والشد والالتصاق).

ويبدأ الاحتفال يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساء عرض جمعية أنتيكا بعمود السوارى.

ثم يوم السبت احتفالية مساءً بقصر ثقافة الأنفوشى واحتفالية وزارة الثقافة مع حفل تسليم العاملين المتميزين من الأحياء وشركات المرافق وعاملي المحافظة شهادة تقدير ومبلغ مالي.

وأخيرًا ختام المهرجان يوم الأحد من خلال احتفالية نهاية العيد القومى باحتفال شعبى غنائي يحيه الفنان مصطفى قمر بالمسرح الرومانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة التعديات على أملاك الدولة بالحسينية فى الإسكندرية

إطلاق أسماء الشهداء على مدارس وشوارع الإسكندرية

فيديو ..هانى شاكر يستعد لحفل مكتبة الإسكندرية الجمعة المقبل ببروفة

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة