السياحة والمصايف تعلن الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة حيث يبدأ الاحتفال يوم الخميس فى مكتبة الإسكندرية فى تمام العاشرة باستقبال الضيوف ثم إلقاء الكلمات وعرض نسخة مختصرة من فيلم تلك الإسكندرية ثم فقرة فنية وصور تذكارية، وستقدم وزارة الثقافة عروضًا فنية وشعبية وتنورة ووجود عربة مصر الخير وهى عبارة عن مكان لحكى قصص للأطفال ثم الانتقال للخيمة الرئيسية للمسرح الهيدروليك حيث توجد فرق تخت شرقي بملابس قديمة وطرابيش وفرقة تخت أخرى ومسرحية غنائية وفقرة غنائية لموسيقة شرقية وأخيرً دويتو عود وطبلة.

كما يتم تنظيم ورش عمل بمكتبة الطفل حيث يتضمن ديكور الترام ومحطات الوقوف بشخصيات مختلفة وورش صناعة طربوش وديكور لهند رستم وعمر الشريف وأيضًا صنع طائرات ورقية ومركز خطوط لكتابة الأسماء بالخط الديواني السائد فى هذا الوقت ثم الرسم على الرمال ثم الانتقال لخيمة أخرى تتضمن ورش فنية وأعمال متنوعة للأطفال وأخيرًا هناك ثلاث العاب للشباب (التصارع والشد والالتصاق).

ويبدأ الاحتفال يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساء عرض جمعية أنتيكا بعمود السوارى.

ثم يوم السبت احتفالية مساءً بقصر ثقافة الأنفوشى واحتفالية وزارة الثقافة مع حفل تسليم العاملين المتميزين من الأحياء وشركات المرافق وعاملي المحافظة شهادة تقدير ومبلغ مالي.

وأخيرًا ختام المهرجان يوم الأحد من خلال احتفالية نهاية العيد القومى باحتفال شعبى غنائي يحيه الفنان مصطفى قمر بالمسرح الرومانى.