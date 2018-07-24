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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:59 ص
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السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة الاتجار بالهيروين فى الشرقية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:51 ص
السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة الاتجار بالهيروين فى الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، ووائل عيد، 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازتهما مخدر الهيروين بقصد الترويج والاتجار.
 
 
تعود أحداث القضية رقم 6204 لسنة 2018،  جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط قسم ثان الزقازيق، من ضبط " محمود ح م" و" أحمد م م " و" الشحات ال ا"  لقيامهم في يوم 24 أبريل لسنة 2018، بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في حيازة مخدر الهيروين والاتجار به، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم محبوسين إلي جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 

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