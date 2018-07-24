video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل قتل جاره بسبب خلافات بينهما بالشرقية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:32 ص
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل قتل جاره بسبب خلافات بينهما بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، ووائل عيد عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات، لقتله جاره بسبب خلافات بينهما.
 
تعود أحداث القضية رقم 19396 لسنة 2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 8 أغسطس. عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، بوصول" تامر ص أ" عاطل لمستشفي الزقازيق العام جثة هامدة.
 
 وتوصلت تحريات النقيب خالد النادي، معاون مباحث قسم ثان الزقازيق، إلي قيام "أحمد ع ف"  ومعه متهم أخر سبق محاكمته، والذى استدرج المجني عليه، حيث أخبره بقيام والدته بالتشاجر مع أحد الأشخاص، وفي الطريق قام المتهم "أحمد ع" بطعنه بسبب خلافات بينهما، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 4 أشخاص فى هجوم شنه مسلحون على مسجد شرقى أفغانستان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

قسم ثاني الزقازيق

اخبار الجريمة




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة