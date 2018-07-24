السجن المشدد 5 سنوات لعاطل قتل جاره بسبب خلافات بينهما بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، ووائل عيد عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات، لقتله جاره بسبب خلافات بينهما.

تعود أحداث القضية رقم 19396 لسنة 2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 8 أغسطس. عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، بوصول" تامر ص أ" عاطل لمستشفي الزقازيق العام جثة هامدة.

وتوصلت تحريات النقيب خالد النادي، معاون مباحث قسم ثان الزقازيق، إلي قيام "أحمد ع ف" ومعه متهم أخر سبق محاكمته، والذى استدرج المجني عليه، حيث أخبره بقيام والدته بالتشاجر مع أحد الأشخاص، وفي الطريق قام المتهم "أحمد ع" بطعنه بسبب خلافات بينهما، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.