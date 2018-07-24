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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:55 م
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الداخلية تضبط تاجر عملة لتجميعه مليون جنيه من العاملين بالخارج فى أسيوط

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:24 م
الداخلية تضبط تاجر عملة لتجميعه مليون جنيه من العاملين بالخارج فى أسيوط أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لاشتراكه مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أكدتها التحريات، قيام "محمد.أ.ح " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" و"أحمد.ع" مقيمان القوصية بأسيوط بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بالجنيه المصرى بموجب حوالات بنكية وبريدية، حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مادية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه وتم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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