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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:56 م
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الداخلية تحبط تهريب 47 ألف لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:44 م
الداخلية تحبط تهريب 47 ألف لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء تهريب سولار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها على الأسواق، وضبطت 1105 قضايا، بينها 6 قضايا مواد بترولية بإجمالى 47340  لتر "سولار، بنزين"، و36 قضية إسطوانات بوتاجاز بإجمالى 519 إسطوانة.
 
وضبطت شرطة التموين 10 قضايا دقيق مُدعم بإجمالى 15,515 طن، و226 مخالة مخبز مخالف، و14 قضية سلع تموينية "بيع بأزيد " بإجمالى  3,488 طن "سكر، زيت"-  540 عبوة زيت"، و7 قضايا إستيلاء على الدعم.
 
وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 81  قضية غش تجارى، و649  قضية محلات عامة وشهادات صحية وتراخيص، و26  قضية لحوم فاسدة بإجمالى 1,691 طن ، و37 قضية سجائر خارج التسعيرة بإجمالى 5100 عبوة ، و8  قضايا أسمدة وأعلاف، و5  قضايا سلع مجهولة المصدر بإجمالى " 1457 عبوة "مستحضرات تجميل، زيوت سيارات" 70قطعة غيار سيارات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.

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حوادث اليوم




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