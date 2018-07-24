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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:13 ص
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الخارجية الأمريكية تبدى استعدادها لتطوير العلاقات مع السودان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:00 ص
الخارجية الأمريكية تبدى استعدادها لتطوير العلاقات مع السودان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
الخرطوم (أ ش أ)
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أبدى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، استعداده للعمل مع نظيره السودانى، الدرديرى محمد أحمد، لتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً اهتمامه بمجالات وفرص التعاون الثنائى، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الإقليمى.

وقال بومبيو - فى رسالة تهنئة لنظيره السودانى بمناسبة توليه المنصب، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السودانية - إن خطة الارتباط حققت نتائج إيجابية خاصةً فى مجالات مكافحة الإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق الأمن الإقليمي، مؤكدا اهتمامه بمجالات وفرص التعاون الثنائى.

بدورها أكدت وزارة الخارجية السودانية، حرص الخرطوم على المضى قدماً فى مسيرة التعاون الثنائى مع واشنطن وتعزيز التنسيق والتشاور حول كافة القضايا، وتحقيق الأمن والسلام فى الإقليم .

وشددت الوزارة على عزم وتصميم السودان على دعم ومساعدة كافة الأطراف فى مفاوضات جنوب السودان التى تستضيفها الخرطوم تحت مظلة منظمة "إيجاد"، بمساعدة ودعم الشركاء الدوليين، من أجل بلوغ الوساطة الإقليمية لمبتغاها والتوقيع على وثيقة سلام يعيد الأمن والاستقرار للجنوب وكافة شعوب المنطقة .

 


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