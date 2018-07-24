الإعدام لـ3 متهمين بينهم هارب لقتلهم مواطنا بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، دائرة منشأة ناصر، والمنعقدة بمحكمة العباسية، بمعاقبة 3 متهمين بينهم هارب بالإعدام شنقاً بعد وروود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى، وذلك لاتهامهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أحالت النيابة العامة "رجب.م"، وشهرته "بوتا" 28 سنة، عامل، محبوس، و"محمد.م"، وشهرته "البرازيلى"، 22 سنة، ويعمل ترزى، محبوس، و"سيد.م"، وشهرته "أبو كريم"، هارب إلى فضيلة المفتى، وقال أمر الإحالة إن المتهمين قتلوا المجنى عليه "سيد.أ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح نارى "مسدس"، وسلاح أبيض "مطواة"، وتربصوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره به، وما أن ظفروا به حتى اعترض المتهم الأول طريق مروره وأطلق صوبه عيارا ناريا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أصابه بعيار نارى قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك حال تواجد المتهم الثانى فى مسرح الجريمة للشد من أزره والمتهم الثالث لمساعدتهم على الفرار.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز وأحرز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، كما حاز المتهم الثانى سلاح أبيض مما تستعمل فى الاعتداء على الآخرين.