إزالة 24 ألف متر مربع تعديات على أراضى وضفاف النيل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، من إزالة أكثر من 24 ألف متر مربع مساحة تعديات على أراضى وضفاف النيل بمركز ومدينة كوم أمبو.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 8 قرارات إدارية صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبانٍ وأسوار مخالفة بإجمالى المساحة 22 ألفًا و54 مترًا مربعًا، من بينهم 3 من المستهدف بإزالة ردم مخالف على ضفاف نهر النيل، بإجمالى المساحة 12 ألفا و166 مترًا مربعًا.

شارك فى الحملة التى تأتى تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد الوزير مدير أمن أسوان، وبرئاسة اللواء محمد خالد مساعد المدير للأمن العام، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وضباط المديرية نظام وبحث بجانب المرور والمرافق والحماية المدنية.