video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 24 ألف متر مربع تعديات على أراضى وضفاف النيل بأسوان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:04 م
إزالة 24 ألف متر مربع تعديات على أراضى وضفاف النيل بأسوان حملة ازالة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، من إزالة أكثر من 24 ألف متر مربع مساحة تعديات على أراضى وضفاف النيل بمركز ومدينة كوم أمبو.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 8 قرارات إدارية صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبانٍ وأسوار مخالفة بإجمالى المساحة 22 ألفًا و54 مترًا مربعًا، من بينهم 3 من المستهدف بإزالة ردم مخالف على ضفاف نهر النيل، بإجمالى المساحة 12 ألفا و166 مترًا مربعًا.

شارك فى الحملة التى تأتى تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد الوزير مدير أمن أسوان، وبرئاسة اللواء محمد خالد مساعد المدير للأمن العام، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وضباط المديرية نظام وبحث بجانب المرور والمرافق والحماية المدنية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك دوله بأسوان

حملات ازاله

تعديات

املاك الدوله

نهر النيل

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة