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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:34 م
خالد صلاح
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إزالة التعديات على أملاك الدولة بالحسينية فى الإسكندرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:20 م
إزالة التعديات على أملاك الدولة بالحسينية فى الإسكندرية إزالة التعديات على أملاك الدولة
الإسكندرية جاكلين منير
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شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ حملات إزالة مكبرة ، ومنع المتعدين من استغلال أراضى الدولة بدون وجه حق، مؤكدًا على تطبيق قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسرع وقت ممكن وتطبيق أحكام القانون و فرض هيبة الدولة، مؤكدا استمرار الحملات القوية لحين استرداد كل شبر من أراضى الدولة المغتصبة بدون وجه حق.
 
وبناء على تعليمات المحافظ، شنت وحدة التدخل السريع  وحى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعى بمنطقة أبيس ٢ الحسينية ،  إذ تمت إزالة 1400 مقبرة فارغة متعدية على أراضى الدولة و20 حوش فارغ قبل استغلالها، وذلك تفعيلا لأحكام القانون وعودة هيبة الدولة والتصدى بكل قوة لمن تسول له نفسه سلب أراضى الدولة.
 
وعلى الصعيد ذاته،  كلف المحافظ جميع رؤساء الأحياء الجهات صاحبة الولاية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين واسترداد كافة أراضى الدولة المسلوبة ومنع التعدى عليها مرة أخرى، مشدداً على جميع الجهات بضرورة وضع لافتات لمنع المواطنين من التعامل مع الأراضى التى تم تنفيذ الإزالة عليها والتابعة لأملاك الدولة سواء بالبيع أو الشراء وذلك حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
 
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