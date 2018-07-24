إخلاء سبيل صاحب شركة بكفالة لاستيلائه على 29 مليونا من رجل أعمال بالمنصورة

أمرت نيابة قسم ثان المنصورة، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بإخلاء سبيل صاحب شركة أعلاف بكفالة 200 ألف جنيه، فى القضية المحررة ضده من أحد رجال الأعمال بالحصول على مبلغ 29 مليون جنيه، بعد قيامه بالاستيلاء عليهم بحجة المشاركة فى الحصول على أرض شركة مصنع نسيج دكرنس.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من إلقاء القبض على صاحب شركة الأعلاف، وعرضه على النيابة العامة التى اتخذت قرره.

يذكر بأنه تقدم رجل أعمال بناحية قسم ثان المنصورة، بتحرير محضر ضد صاحب شركة أعلاف شهيرة بالمنصورة، اتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الآخرين، وحصوله على مبلغ 29 مليون جنيه مقابل الدخول معه فى شراكة لشراء مصنع نسيج دكرنس سابقا والتابع للبنك الأهلى وبنك مصر والبالغ مساحته 4251 مترا، مقابل قيام الأول بتمويل المشروع والمشاركة فيما بينهم وشخص آخر بنسبة 10% من قيمة إجمالى الصفقة التى بلغت 256 مليون جنيه.

وأشار المجنى عليه فى المحضر، أنه حين بدء المزاد طلب منه صاحب شركة الأعلاف ويدعى عبد العزيز ع ال أنه يحتاج إلى سيولة لدفع مقدم المزاد واول قسط ثم قام بإحضار شخص آخر يدعى أشرف ج ع وقدمه بأنه رجل أعمال وشريك بالمشروع ويستعد لبيع حصته، وتم الاتفاق معه وتم سداد مبلغ 9 ملايين للبنك بايصال سداد وتحرير شيكات على سبيل الضمانة له.

وأشار ماجد الحنبلى محامى المجنى عليه، ويدعى وائل م ا المقيم بالمنصورة بمنطقة توريل، إلى أنه فوجئ برفض صاحب شركة الأعلاف بالقيام بتسجيل اسم موكله على العقود وإثبات حصته فيه، كما فوجئت بأن المدعو اشرف ج بتحرير شكوى ضد موكلى لمطالبته بسدد 20 مليون جنيه قيمة الشيكات المحررة ضد موكلى وصالح الآخر على الرغم من عدم حصولى على أموال منه.

وتم تحرير المحضر رقم 7499 لسنة 2018 جنح قسم ثانى المنصورة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.