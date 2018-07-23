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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:54 م
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وكيل الطب البيطرى بالشرقية: رصد 3 بؤر لمرض الجلد العقدى بالمحافظة

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:14 م
وكيل الطب البيطرى بالشرقية: رصد 3 بؤر لمرض الجلد العقدى بالمحافظة تحصين ماشية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور أشرف توفيق وكيل مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه تم رصد 3 بؤر لمرض الجلد العقدى بنطاق المحافظة، "مركز الزقازيق، بلبيس، والقرين" بإجمالى 7 حالات .

وقال وكيل المديرية لـ"اليوم السابع"، إن الحالات مستقرة وتم إجراء العلاجات اللازمة والتحصينات ومسح المنطقة، تحسبا لانتشار المرض، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى حالة وفيات نتيجة المرض، وأن الخط الساخن فور تلقى أى بلاغات يتم تحرك فرق علاجية للتعامل مع الحالات .

وتابع، "أننا أقل محافظة فى الإصابات بالرغم من انتشار الفيروس بالمحافظات"، لافتا إلى أنه تم تحصين 124 ألف رأس ماشية منذ بداية العام، فضلا عن إطلاق برامج توعية المزارعين، والمربين بالقرى والمراكز، عن طريق لجان بيطرية بالتنسيق مع الأوقاف والزراعة.

كان اشتكى العديد من مربى المواشى، من انتشار مرض الجلد العقدى ويتسبب فى خسائر مادية فادحة لهم.


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