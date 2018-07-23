مقتل 7 أشخاص فى هجوم على مسجد بشمالى نيجيريا

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أعلن مسؤولون فى نيجيريا مقتل 7 أشخاص فى هجوم انتحارى على مسجد فى بلدة كوندوجا الواقعة شمالى البلاد.

ونقلت شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، عن رئيس عمليات الإنقاذ فى وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنو، بيلو دامباتا، قوله إن 7 أشخاص آخرين أصيبوا فى الهجوم، مضيفاً أن الضحايا تم نقلهم إلى مرافق طبية فى مدينة مايدوجورى بالولاية.

وأوضح دامباتا أن الانتحارى تظاهر بنيته أداء الصلاة قبل أن يقوم بتفجير ما معه من عبوة ناسفة.

يُشار إلى أن هذا الهجوم يأتى بعد إعلان الشرطة النيجيرية مؤخرًا ضبط 22 من مقاتلى وقياديى حركة بوكو حرام المتطرفة من المتورطين فى خطف فتيات مدرسة شيبوك عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ هجمات انتحارية، وتم خلال العملية ضبط منسقى أكثر من 50 تفجيرًا انتحاريًا تمت بالولاية ومن خططوا وشاركوا فى خطف فتيات مدرسة شيبوك قبل أربعة أعوام.