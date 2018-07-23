مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الفرافرة - سهل بركة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة على طريق "الفرافرة - سهل بركة" بمركز الفرافرة، فى محافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة سهل بركة، مما أسفر عن مصرع "أحمد حسين أحمد" 30 سنة وإصابة "محمد عاطف على" 39 سنة و"عمرو فتحى حسين" 42 سنة و "عمرو محمد محمود" 35 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.