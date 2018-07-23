video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستوى قياسى لدرجات الحرارة فى اليابان والسكان يستمتعون بالشواطئ - صور

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:07 م
مستوى قياسى لدرجات الحرارة فى اليابان والسكان يستمتعون بالشواطئ - صور أطفال اليابان
وكالات الأنباء - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

لا تزال موجة الحر تجتاح عددا من الدول فى جميع أنحاء العالم، إذ سجلت الحرارة درجات غير مسبوقة فى كل من السويد وكندا وبريطانيا وأيرلندا على مدار الأيام القليلة الماضية، وأخيرا اليابان.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن مدينة كوماجايا شمال غربى العاصمة طوكيو، شهدت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق فى البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وذكرت الوكالة أن الحرارة بلغت 41.1 درجة مئوية فى كوماجايا بعد ظهر الاثنين، الواقعة على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طوكيو.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى أن أكثر من 40 حالة وفاة سجلت فى اليابان على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب موجة الحر، التى لم تشهدها مثلها البلاد منذ سنوات.

   أطفال اليابان وسط المياه

أطفال اليابان وسط المياه


أطفال يسبحون فى المياه هربا من حرارة الشمس
أطفال يسبحون فى المياه هربا من حرارة الشمس


الاستمتاع بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة
الاستمتاع بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة


اليابانيون يستمتعون بالمياه
اليابانيون يستمتعون بالمياه


حاكمة طوكيو يوريكو كويكي
حاكمة طوكيو يوريكو كويكي


رش المياه على الأرض
رش المياه على الأرض


سيدة تحمل شمسية
سيدة تحمل شمسية


سيدة ترش المياه على الأرض
سيدة ترش المياه على الأرض


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمطار الغزيرة تكبد اليابان خسائر بقيمة مليار دولار

اليابان بين نارين.. ضربات الشمس والفيضانات

اليابان بين نارين "ضربات الشمس والفيضانات" × 20 صورة.. مصرع 15 شخصا ونقل 12 ألف إلى المستشفيات فى طوكيو بسبب الحر.. هروب السكان إلى الشواطئ بعد اقتراب درجات الحرارة لـ40.. وكارثة الأمطار تودى بحياة 222 آخرين

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اليابان اليوم

اليابان الان

اخبار العالم الان

الطقس فى اليابان




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة