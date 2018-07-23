مستوى قياسى لدرجات الحرارة فى اليابان والسكان يستمتعون بالشواطئ - صور

وكالات الأنباء - تصوير أ ف ب

لا تزال موجة الحر تجتاح عددا من الدول فى جميع أنحاء العالم، إذ سجلت الحرارة درجات غير مسبوقة فى كل من السويد وكندا وبريطانيا وأيرلندا على مدار الأيام القليلة الماضية، وأخيرا اليابان.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن مدينة كوماجايا شمال غربى العاصمة طوكيو، شهدت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق فى البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وذكرت الوكالة أن الحرارة بلغت 41.1 درجة مئوية فى كوماجايا بعد ظهر الاثنين، الواقعة على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طوكيو.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى أن أكثر من 40 حالة وفاة سجلت فى اليابان على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب موجة الحر، التى لم تشهدها مثلها البلاد منذ سنوات.

أطفال اليابان وسط المياه







أطفال يسبحون فى المياه هربا من حرارة الشمس







الاستمتاع بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة







اليابانيون يستمتعون بالمياه







حاكمة طوكيو يوريكو كويكي







رش المياه على الأرض







سيدة تحمل شمسية







سيدة ترش المياه على الأرض



