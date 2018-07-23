محافظ القليوبية: إنشاء خريطة جديدة للمناطق الصناعية فى المدن

القليوبية إبراهيم سالم

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،اجتماعا لبحث إنشاء خريطة صناعية للمحافظة ودراسة للبعد البيئى ويأتى ذلك فى إطار مكافحة التلوث وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من التلوث فى البيئة المحيطة.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشكلات البيئية الناتجة عن العمل بالمناطق الصناعية وقد وجه سيادته بإرسال لجان فنية متخصصة لبحث درجات التلوث وأنواعه وذلك للحد من التلوث البيئى الناتج عن الإنبعاثات التى تصدرها المصانع.

كما استعرض المحافظ تقسيم المحافظة إلى مربعات لحل المشكلة سريعا ويسهم هذا التقسيم فى حل المشكلة بكل منطقة على حدة ويتم النقل إلى باقى الأماكن وحلها أيضا وستقوم اللجان بمعرفة ودراسة أسباب التلوث من معدات وغيرها وإلزام أصحاب المصانع بالمقترحات البديلة لحل مشكلة التلوث بشرط عدم تضرر صاحب المصنع وإنما الهدف هو تحسين البيئة للحفاظ على المواطنين .

وجاء الاجتماع بحضور ممثل عن مركز تطوير الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومديرى الشئون الاقتصادية والاستثمار والمكتب الفنى بالمحافظة.