video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: إنشاء خريطة جديدة للمناطق الصناعية فى المدن

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:37 ص
محافظ القليوبية: إنشاء خريطة جديدة للمناطق الصناعية فى المدن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،اجتماعا لبحث إنشاء خريطة صناعية للمحافظة ودراسة للبعد البيئى ويأتى ذلك فى إطار مكافحة التلوث وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من التلوث فى البيئة المحيطة.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشكلات البيئية الناتجة عن العمل بالمناطق الصناعية وقد وجه سيادته بإرسال لجان فنية متخصصة لبحث درجات التلوث وأنواعه وذلك للحد من التلوث البيئى الناتج عن الإنبعاثات التى تصدرها المصانع.

كما استعرض المحافظ تقسيم المحافظة إلى مربعات لحل المشكلة سريعا ويسهم هذا التقسيم فى حل المشكلة بكل منطقة على حدة ويتم النقل إلى باقى الأماكن وحلها أيضا وستقوم اللجان بمعرفة ودراسة أسباب التلوث من معدات وغيرها وإلزام أصحاب المصانع بالمقترحات البديلة لحل مشكلة التلوث بشرط عدم تضرر صاحب المصنع وإنما الهدف هو تحسين البيئة للحفاظ على المواطنين .

وجاء الاجتماع بحضور ممثل عن مركز تطوير الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومديرى الشئون الاقتصادية والاستثمار والمكتب الفنى بالمحافظة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطة محافظ القليوبية لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى المدن

اخر الاخبار

محافظ القليوبية

منطقة صناعية

اخبار مصر

اخبار محافظه القليوبيه

القليوبيه




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة