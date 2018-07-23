محافظ أسيوط يقدم التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أسيوط ـ محمود عجمى

قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،وللشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والسلام والرخاء.

وأكد محافظ أسيوط فى بيان له اليوم، على دور رجال القوات المسلحة والشرطة فى حفظ أمن مصر واستقرارها ووحدة أراضيها، والدفاع عنها ضد أى إعتداء، مشيداً بالدور البطولى لرجال القوات المسلحة فى ثورة 23 يوليو، والتى استهدفت الخلاص من الاستعمار، والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق، وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن واستكملته بدورها الوطنى فى حماية ثورة 30 يونيو، وصنع مرحلة جديدة فى تاريخ مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ خطط التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .