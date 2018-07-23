video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:34 م
محافظ أسيوط يقدم التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،وللشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والسلام والرخاء.

وأكد محافظ أسيوط فى بيان له اليوم، على دور رجال القوات المسلحة والشرطة فى حفظ أمن مصر واستقرارها ووحدة أراضيها، والدفاع عنها ضد أى إعتداء، مشيداً بالدور البطولى لرجال القوات المسلحة فى ثورة 23 يوليو، والتى استهدفت الخلاص من الاستعمار، والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق، وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن واستكملته بدورها الوطنى فى حماية ثورة 30 يونيو، وصنع مرحلة جديدة فى تاريخ مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ خطط التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تضامن أسيوط: جولات ميدانية علي الوحدات الاجتماعية لقياس متسوي الخدمات

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

رئيس الجمهورية

ثورة 23 يوليو

محافظ اسيوط

رجال القوات المسلحة




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة