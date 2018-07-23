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الإثنين، 23 يوليه 2018 05:19 م
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كوريا الجنوبية تجرى اختبار مقاومة الزلازل على الجزء الرئيسى من مفاعلين نوويين

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:04 م
كوريا الجنوبية تجرى اختبار مقاومة الزلازل على الجزء الرئيسى من مفاعلين نوويين رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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خضع النظام الرئيسى لمفاعلات الطاقة النووية لكوريا الجنوبية لاختبار مقاومة الزلازل اليوم الإثنين، طبقا لما ذكرته الشركة المصنّعة.

وقد أجرت شركة (دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات) الاختبار على نظامها الخاص بآلية الإنسان الآلى لمفاعلى الطاقة النووية (شين كوري-5) و(شين كوري-6) فى وقت سابق اليوم فى هواسونج جنوب سول، لمعرفة ما إذا كانا يعملان بشكل صحيح أثناء تحمل حدوث زلزال بقوة 7.4 درجة.

وباعتباره نظامًا أساسيًا يتحكم فى العمليات العامة للمفاعلات ووظائف السلامة، تم تصميم النظام المذكور بواسطة دوسان للصناعات الثقيلة وتم تركيبه فى مفاعلات الطاقة النووية شين هانول 1 و2.

وقال ناه كى يونج، وهو مسؤول فى دوسان الثقيلة بعد تحليل التفتيش الذى تم اليوم، سنجرى جولة أخرى من الاختبارات، إذا لزم الأمر.

وراقبت مجموعة من 40 مواطنا، التفتيش، حيث تم تشكيل المجموعة فى وقت سابق من هذا العام للمشاركة فى أنشطة مراقبة السلامة أثناء بناء المفاعلات.

ويجرى الآن بناء مفاعلى شين كورى فى مدينة أولسان الجنوبية الشرقية، وبحلول نهاية يونيو، كانا قد اكتملا بنسبة 35 بالمائة، وفقا للحكومة. وسينتهى العمل فى (شين كوري-5) فى مارس 2022 بينما سينتهى العمل فى المفاعل الآخر بحلول مارس 2023.

 

 


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