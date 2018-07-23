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عبدالحكيم وعبدالحميد عبدالناصر يصلان ضريح الزعيم الراحل لإحياء ذكرى 23 يوليو

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:23 ص
عبدالحكيم وعبدالحميد عبدالناصر يصلان ضريح الزعيم الراحل لإحياء ذكرى 23 يوليو عبد الحكيم عبد الناصر
كتب عبد اللطيف صبح – عزوز الديب
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وصل منذ قليل المهندس عبد الحكيم عبد الناصر وعبد الحميد عبد الناصر ضريح والدهما الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإحياء الذكرى رقم 66 لثورة 23 يوليو، وقرأ الفاتحة على روح والدهما فور وصولهما مقر الضريح.

 

وأكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريحات صحفية، أن ثورة يوليو لم تنته بعد، قائلا "ثورة 23 يوليو مستمرة حتى يتحقق هدفها وهو أن يعيش الشعب المصري فى رفاهية وعزة وكرامة".

 

وأشار عبد الحكيم، إلى أن  ثورة يوليو عبرت عن المواطن البسيط والمظلوم في مصر وأفريقيا والعالم كله وينتمى إليها شباب ولدوا بعد وفاة زعيمها بما يقرب 20 عاما.


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