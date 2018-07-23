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صور.. سقوط حجر من حائط "البراق" بسبب الحفريات أسفل الأقصى

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:44 م
صور.. سقوط حجر من حائط "البراق" بسبب الحفريات أسفل الأقصى حائط البراق بعد سقوط الحجر
كتب- هاشم الفخرانى
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أدت الحفريات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى المبارك، إلى سقوط حجر من حائط "البراق" الذى يمثل الجزء الغربى من المسجد.
 
 
حجر حائط البراق
حجر حائط البراق
 
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سلطات الآثار الإسرائيلية بدأت التحقيق فى سقوط حجر كبير من حائط البراق أمس الأحد، فى أعقاب قيام منظمة "أمناء الهيكل" بحفريات أسفل المسجد الأقصى.
 
 
حائط البراق
حائط البراق
 
وقالت الصحيفة، إن قوات الأمن الإسرائيلية منعت دخول اليهود إلى باحة حائط البراق خوفا من سقوط أحجار أخرى غير الذى سقط والذى يزن عشرات الكيلو جرامات.
 
مكان سقوط الحجر
مكان سقوط الحجر
 
 

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