video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على مدرسة المتفوقين بالزقازيق.. صرح علمى لرعاية النابغين علميا

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:26 م
صور.. تعرف على مدرسة المتفوقين بالزقازيق.. صرح علمى لرعاية النابغين علميا مدرسة المتفوقين
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

صرح علمى جديد ينضم لقاطرة تطوير التعليم بمحافظة الشرقية، هو "مدرسة المتفوقين" بمدينة الزقازيق، والتى أنشئت من أجل رعاية "النابغين علميا" وتقديم برامج متخصصة لرعايتهم، وتنمية قدراتهم الخاصة من أجل الاستفادة منهم فى تنمية المجتمع.

من ناحيته، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إقامة المدرسة هو الاهتمام بالطلاب المتفوقين علمياً والمخترعين فى كافة المجالات والعلوم المختلفة وتحفيزهم لضمان استمرارية النجاح والتفوق لبناء جيل قادر على دفع مسيرة العمل والإنتاج والمساهمة فى بناء مصر الجديدة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ 3 مدارس يابانية بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر بتكلفة 66 مليون جنيه لتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة يتماشى مع النظام العالمى للارتقاء بمنظومة التعليم.

 

وأضاف رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة ستبدأ بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM سبتمبر المقبل، حيث تم فتح باب التقديم لطلاب الصف الأول الثانوى، ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، لاستقبال الطلاب المتفوقين علمياً فى مرحلة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية، وكذلك مسابقة للاختيار المدرسين عبر الوزارة ايضا، و التى ستوفر إقامة كاملة للطلاب و المعلمين المغتربين.

 

وأشار المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتكون من مبنى مدرسى يضم 4 طوابق و2 مبنى إقامة يتكون من 5 طوابق ويضم المبنى المدرسى يضم 18 فصل ومعمل إلكترونيك ومعمل (fab lab ) ، ومعامل "لغات - فيزياء – أحياء – كيمياء – جولوجيا – هيدوليك – وسائط"، وقاعة متعددة الأغراض وجيمانيزيم ومكتبة و2 ملعب ومبانى الإقامة تضم 106 غرفة إقامة للطلاب بحيث مبنى للبنين منفصل عن مبنى البنات و 2 غرفة إقامة للمشرفين و 2 غرفة إقامة للعاملين بالإضافة إلى 8 صالة مذاكرة و2 مطبخ و 2 صالة طعام و 2 مغسلة .

 

وتابع المهندس أحمد مرسى، أنه تم الانتهاء من إنشاء 200 مدرسة توفر 4080 فصل دراسى بتكلفة 1.8 مليار جنيه للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وإقامة 10 إدارات تعليمية، و 10 مدارس تجريبية لغات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى التعليم.

مدرسة المتفوقين بالزقازيق
مدرسة المتفوقين بالزقازيق

 

مدرسة المتفوقين
مدرسة المتفوقين

 

مبانى المدرسة
مبانى المدرسة

 

معامل المدرسة
معامل المدرسة

 

جانب من مدرسة المتفوقين
جانب من مدرسة المتفوقين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الشرقية: بدء اختبارات المرحلة الثانية من مشروع رعاية الموهوبين رياضيا

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مدرسة المتفوقين بالزقازيق

تعليم الشرقية




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة