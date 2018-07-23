صور.. تعرف على مدرسة المتفوقين بالزقازيق.. صرح علمى لرعاية النابغين علميا

الشرقية – إيمان مهنى

صرح علمى جديد ينضم لقاطرة تطوير التعليم بمحافظة الشرقية، هو "مدرسة المتفوقين" بمدينة الزقازيق، والتى أنشئت من أجل رعاية "النابغين علميا" وتقديم برامج متخصصة لرعايتهم، وتنمية قدراتهم الخاصة من أجل الاستفادة منهم فى تنمية المجتمع.

من ناحيته، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إقامة المدرسة هو الاهتمام بالطلاب المتفوقين علمياً والمخترعين فى كافة المجالات والعلوم المختلفة وتحفيزهم لضمان استمرارية النجاح والتفوق لبناء جيل قادر على دفع مسيرة العمل والإنتاج والمساهمة فى بناء مصر الجديدة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ 3 مدارس يابانية بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر بتكلفة 66 مليون جنيه لتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة يتماشى مع النظام العالمى للارتقاء بمنظومة التعليم.

وأضاف رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة ستبدأ بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM سبتمبر المقبل، حيث تم فتح باب التقديم لطلاب الصف الأول الثانوى، ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، لاستقبال الطلاب المتفوقين علمياً فى مرحلة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية، وكذلك مسابقة للاختيار المدرسين عبر الوزارة ايضا، و التى ستوفر إقامة كاملة للطلاب و المعلمين المغتربين.

وأشار المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتكون من مبنى مدرسى يضم 4 طوابق و2 مبنى إقامة يتكون من 5 طوابق ويضم المبنى المدرسى يضم 18 فصل ومعمل إلكترونيك ومعمل (fab lab ) ، ومعامل "لغات - فيزياء – أحياء – كيمياء – جولوجيا – هيدوليك – وسائط"، وقاعة متعددة الأغراض وجيمانيزيم ومكتبة و2 ملعب ومبانى الإقامة تضم 106 غرفة إقامة للطلاب بحيث مبنى للبنين منفصل عن مبنى البنات و 2 غرفة إقامة للمشرفين و 2 غرفة إقامة للعاملين بالإضافة إلى 8 صالة مذاكرة و2 مطبخ و 2 صالة طعام و 2 مغسلة .

وتابع المهندس أحمد مرسى، أنه تم الانتهاء من إنشاء 200 مدرسة توفر 4080 فصل دراسى بتكلفة 1.8 مليار جنيه للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وإقامة 10 إدارات تعليمية، و 10 مدارس تجريبية لغات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى التعليم.



مدرسة المتفوقين بالزقازيق



مدرسة المتفوقين



مبانى المدرسة



معامل المدرسة