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الإثنين، 23 يوليه 2018 12:10 م
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صور.. الآلاف يتظاهرون ضد رئيس الفلبين قبل خطابه فى الكونجرس

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:37 ص
صور.. الآلاف يتظاهرون ضد رئيس الفلبين قبل خطابه فى الكونجرس مظاهرات فى الفلبين
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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خرجت مسيرة حاشدة تضم الآلاف فى شوارع الفلبين، اليوم الإثنين، احتجاجا على سياسات الرئيس رودريجو دوتيرتى قبل خطابه السياسى فى الكونجرس.

ورفع المتظاهرون لافتات تستنكر حكم الرئيس الفلبينى، واصفين نظامه بـ"الاستبدادى"، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن دوتيرتى شن حروبا قمعية أدت إلى حمام دم عنيف وهجمات فاشية مخططة بشكل جيد لتأسيس طموحاته الديكتاتورية.

احتجاجات فى الفلبين
احتجاجات فى الفلبين

 

الآلاف يتظاهرون ضد رئيس الفلبين قبل خطابه فى الكونجرس
الآلاف يتظاهرون ضد رئيس الفلبين قبل خطابه فى الكونجرس

 

جانب من الاحتجاجات فى الفلبين
جانب من الاحتجاجات فى الفلبين

 

متظاهرون فى الفلبين ضد رئيس بلادهم
متظاهرون فى الفلبين ضد رئيس بلادهم

 

مسيرة حاشدة فى الفلبين
مسيرة حاشدة فى الفلبين

 

مظاهرات ضد رئيس الفلبين
مظاهرات ضد رئيس الفلبين

 


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