شهادات طلاب جامعة بنها مؤمنة ضد أى تزوير

القليوبية-نيفين طه

بدأت جامعة بنها هذا العام تطبيق نظام جديد لإصدار شهاداتها الجامعية، وهذا النظام هو المرحلة الثانية من تأمين وتوثيق الشهادات، فبعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتأمين أوراق الشهادة بالاتفاق مع إحدى الجهات الأمنية ووجود العلامات المائية والأرقام المسلسلة لكل شهادة، بدأ هذا العام تأمين محتوى الشهادة من بيانات مدققة من أكثر من جهة، صرح بذلك الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها.

وأضاف القاضى أن الطباعة تتم من خلال مستودع بيانات الخريجين والتى تم مراجعة بياناته من شئون طلاب الجامعة ثم مركز الشهادات الموحد، مشيرا إلى أنه فى التطوير الجديد تم تلافى المشاكل التى واجهت الطلاب فى التزاحم لاستلام شهاداتهم، حيث تشارك كليات الجامعة فى إمداد المستودع ببيانات الخريجين وطباعة الشهادات لامركزيا من خلال الاتصال الشبكى بعد مراجعتها ومن ثم السماح بالطباعة.

وأشار القاضى إلى أن مستودع بيانات الخريجين بالجامعة يمثل نقلة نوعية فى تأمين بيانات الطلاب وأرقامهم القومية وصورهم وتخصصاتهم والمناهج التى تمت دراستها لخدمة متخذ القرار وتحليل البيانات وليس فقط طباعة الشهادات المؤمنة.

وقد تضافرت جهود عدة جهات بدءا من الإدارة العليا بجامعة بنها وعمداء الكليات وجهات عديدة مثل مركز دراسة وتطوير البرمجيات الذى أنشأته الجامعة العام الماضى، وكلفت الدكتور طارق الشيشتاوى بإدارته وطلبت منه علاج السلبيات التى واجهت الطلاب وأولياء الأمور ومركز استخراج الشهادات الموحد فى العام الماضى.

وشاركت العديد من الوحدات بالجامعة مثل وحدة الشبكات وإدارات الخريجين بالكليات من اجل علاج السلبيات فى النظام الجديد.