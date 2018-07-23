شاب يحرر محضرا ضد مركز طبى بالشرقية بعد وفاة شقيقته فى عملية جراحية

الشرقية- فتحية الديب

حرر شاب بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بلاغا بقسم أول الزقازيق بوفاة شقيقته أثناء إجرائها عملية تدبيس معدة، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " م ع م"24 سنة ليسانس آداب، بوفاة شقيقته " ن ع م " 23 سنة حاصلة على ليسانس آداب، أثناء إجرائها عملية تدبيس معدة.

واتهم الأطباء القائمين على العملية الجراحية بأحد المراكز الطبية، بالإهمال الطبى مما تسبب فى وفاة شقيقته، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة قسم أول الزقازيق.