سقوط قتيل وإصابة شخص فى إطلاق نار داخل كنيسة للمورمون بأمريكا

كتب أيمن رمضان

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون فى مدينة فالون بولاية نيفادا الأمريكية.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قال رئيس قسم الشرطة فى مدينة فالون بالولاية كيفن غاهمان: "مطلق النار جون كيلى أوكنور 48 عاما فى عهدة الأمن، المتهم سار إلى كنيسة المسيح وقديسى الأيام الأخيرة فى مدينة فالون، وبدء بإطلاق النار".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتهم، عاد إلى منزله عقب إطلاقه النار فى الكنيسة التى كان داخلها أكثر من 50 شخصا، وتعقبته الشرطة التى ألقت القبض عليه بعد محاصرة منزله.

وأعلنت الشرطة، أن "الضحية هو تشارلس إى ميللر (61 عاما)، والشهير بـ(بيرت)، أم الشخص الآخر المصاب فلم يتعرف على هويته بعد".

وقال عمدة فالون كين تيدفورد فى مؤتمر صحفي: "قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا شخصا ما، وأولئك الذين كانوا فى الكنيسة حيث وقعت المأساة"، فيما أكدت المتحدثة باسم المدينة كايتلين ريتشى، أن أوكنور، من رواد الكنيسة، وكان يحضر الصلوات قبل الحادث.

وكنيسة المورمون تختلف كثيرا عن باقى الكنائس المسيحية فى الولايات المتحدة ولطالما أثارت الجدل بسبب تعاليمها المتزمتة، ويؤمن أتباعها بواجب التبشير خصوصا فى صفوف الطوائف المسيحية الأخرى ويحاولون إقناعهم بالتحول للمورمونية. يبلغ عددهم فى الولايات المتحدة أكثر من ستة ملايين شخص.