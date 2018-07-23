رفع وإزالة 682 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بعمل حملات مكبرة، لرفع جميع الإشغالات المخالفة والتعديات على حرم الطريق العام، وتنفيذ أحكام القانون.

وشنت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة، برئاسة المهندس سعد غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، و المقدم محمد حمدى قائد المرافق ورئيس قسم الاشغالات، عن رفع وإزالة 682 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة، وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع، و من المقاهى واستغلالها للارصفة، كما تم إزالة جميع حالات التعدٍ علي حرم الطريق، بمنطقة الاستاد وخلف نادى الألعاب الرياضى.