video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع وإزالة 682 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بالبحيرة

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:26 م
رفع وإزالة 682 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بالبحيرة حملة ازالة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بعمل حملات مكبرة، لرفع جميع الإشغالات المخالفة والتعديات على حرم الطريق العام، وتنفيذ أحكام القانون.
 
وشنت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
 
أسفرت الحملة، برئاسة المهندس سعد غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، و المقدم محمد حمدى قائد المرافق ورئيس قسم الاشغالات، عن رفع وإزالة 682 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة، وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع، و من المقاهى واستغلالها للارصفة، كما تم إزالة جميع حالات التعدٍ علي حرم الطريق، بمنطقة الاستاد وخلف نادى الألعاب الرياضى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد المنشآت الشرطية والكنائس بمدينة دمنهور

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

قتل

دمنهور

مشاجرة




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة