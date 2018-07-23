video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خارجية اليمن: الرئيس الإيرانى أسد من ورق ودولته أجبن من أن تعتدى على أحد

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:59 م
خارجية اليمن: الرئيس الإيرانى أسد من ورق ودولته أجبن من أن تعتدى على أحد وزير خارجية اليمن خالد اليمانى
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال وزير خارجية اليمن خالد اليمانى، إن بلاده لم تتلق ردًا من وزير خارجية لبنان جبران باسيل على رسالته التى أرسلها قبل 3 أسابيع حول خروق ميليشيات حزب الله وتدخلاتها فى الشأن اليمنى الأمر الذى يتسبب فى زعزعة الأمن الداخلى للبلاد، متابعًا: "نحمل السلطات الرسمية اللبنانية المسئولية للرد على رسالتنا وسنصعد قريبًا ونحن بصدد رفع شكاوى ضد حزب الله".

وأضاف "اليمانى"، خلال حوار له عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن بلاده ستلجأ إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة لإيقاف ما تقوم به ميليشيات حزب الله فى اليمن بدعم إيرانى، وتابع: "أدوات إيران الرئيسية فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية بما فيها اليمن تعتمد على ميليشيات حزب الله اللبنانية.. الذراع الإرهابية الوحيد الذى درب عناصر الجماعات الإرهابية المنتشرة فى البلدان العربية هو حزب الله".

وشدد وزير الخارجية اليمنى، على أن إيران لن تتوقف عن نشر الفوضى فى المنطقة العربية إلا إذا كان عليها ضغوط من قبل المجتمع الدولى، مضيفًا: "إيران يجب أن تدرك أنها ليست كما قال رئيسها حسن روحانى مهددًا أمريكا أنه أسد.. أقول أنه أسد من ورق لأن إيران لا تمتلك أدوات لتهديد الأمن القومى إنما تستخدم أذرع إرهابية أنشأتها فى المنطقة وهى أجبن من أن تقوم بالاعتداء على أحد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية اليمنى: أيام الحوثيين معدودة ولا خيار أمامنا إلا العمليات العسكرية

ايران

اليمن

حزب الله

حرب اليمن

خالد اليمانى

حسن روحانى

الامم المتحده

الجامعه العربيه

لبنان




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة