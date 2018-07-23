خارجية اليمن: الرئيس الإيرانى أسد من ورق ودولته أجبن من أن تعتدى على أحد

كتب أيمن رمضان

قال وزير خارجية اليمن خالد اليمانى، إن بلاده لم تتلق ردًا من وزير خارجية لبنان جبران باسيل على رسالته التى أرسلها قبل 3 أسابيع حول خروق ميليشيات حزب الله وتدخلاتها فى الشأن اليمنى الأمر الذى يتسبب فى زعزعة الأمن الداخلى للبلاد، متابعًا: "نحمل السلطات الرسمية اللبنانية المسئولية للرد على رسالتنا وسنصعد قريبًا ونحن بصدد رفع شكاوى ضد حزب الله".

وأضاف "اليمانى"، خلال حوار له عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن بلاده ستلجأ إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة لإيقاف ما تقوم به ميليشيات حزب الله فى اليمن بدعم إيرانى، وتابع: "أدوات إيران الرئيسية فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية بما فيها اليمن تعتمد على ميليشيات حزب الله اللبنانية.. الذراع الإرهابية الوحيد الذى درب عناصر الجماعات الإرهابية المنتشرة فى البلدان العربية هو حزب الله".

وشدد وزير الخارجية اليمنى، على أن إيران لن تتوقف عن نشر الفوضى فى المنطقة العربية إلا إذا كان عليها ضغوط من قبل المجتمع الدولى، مضيفًا: "إيران يجب أن تدرك أنها ليست كما قال رئيسها حسن روحانى مهددًا أمريكا أنه أسد.. أقول أنه أسد من ورق لأن إيران لا تمتلك أدوات لتهديد الأمن القومى إنما تستخدم أذرع إرهابية أنشأتها فى المنطقة وهى أجبن من أن تقوم بالاعتداء على أحد".