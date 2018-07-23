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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:04 م
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حصاد العالم.. مسؤول سعودى يطالب بتضافر الجهود لتجنب سياسات إيران المارقة

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:06 م
حصاد العالم.. مسؤول سعودى يطالب بتضافر الجهود لتجنب سياسات إيران المارقة الأمير خالد بن سلمان
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن مطالبة الأمير خالد بن سلمان يطالب بتضافر الجهود فى المنطقة لتجنب سياسات إيران المارقة، سيطرت على المتابعات العربية، فى حين سيطر الوضع فى إيران واليونان، على المتابعات العربية.

 

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