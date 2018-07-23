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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:01 م
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صور.. حرائق هائلة تضرب غابات الصنوبر فى اليونان وهروب مئات السكان

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:13 م
صور.. حرائق هائلة تضرب غابات الصنوبر فى اليونان وهروب مئات السكان حرائق هائلة تضرب غابات الصنوبر فى اليونان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أدت الحرائق المشتعلة فى غابات الصنوبر بالمنطقة الجبلية غرب العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الإثنين، إلى فرار سكان المنطقة من منازلهم بعد أن غطى الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق سماء المنطقة.

وأوضحت إدارة الحرائق - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن خمس طائرات لإسقاط المياه ومروحيتين كانت تكافح لإطفاء الحريق فى جبال جيرانيا بالقرب من مستوطنة كينيتا الساحلية بين أثينا وكورينث، بالإضافة إلى 30 سيارة إطفاء و70 رجل إطفاء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فى اليونان إلى 40 درجة سيليزيوس (104 فهرنهايت)، وحذرت السلطات اليونانية من زيادة خطر حرائق الغابات.

أدخنة متصاعدة
أدخنة متصاعدة

 

أدخنة
أدخنة

 

الطيران يشارك فى عمليات الإطفاء
الطيران يشارك فى عمليات الإطفاء

 

تصاعد كثسف للأدخنة
تصاعد كثيف للأدخنة

 

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

حرائق غابات الصنوبر باليونان
حرائق غابات الصنوبر باليونان

 

حرائق هائلة تضرب غابات الصنوبر فى اليونان
حرائق هائلة تضرب غابات الصنوبر فى اليونان

 

قوات الدفاع المدنى فى اليونان
قوات الدفاع المدنى فى اليونان

 


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اليونان

حرائق الغابات

أثينا

جبال جيرانيا




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