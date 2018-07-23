video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 50 حوثيا خلال اشتباكات مع القوات اليمنية فى الساحل الغربى

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:46 م
مقتل 50 حوثيا خلال اشتباكات مع القوات اليمنية فى الساحل الغربى اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين مقتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات الحوثى وإصابة العشرات خلال المواجهات البرية والقصف الجوى الذى استهدف تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيات بجبهة الساحل الغربى جنوب وشمال محافظة الحديدة.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن قوات الشرعية اليمنية دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة الساحل الغربى وذلك بدعم من قوات التحالف حيث انضم إلى جبهة القتال لواء جديد تشكل من أبناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطنى وميليشيات الحوثى فى محيط مدينة زبيد.

وتدور المواجهات - بحسب المصادر - فى مناطق القريمة والمسلب بإسناد جوى كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية، التى استهدفت مواقع وأهدافا للميليشيات فى مناطق عدة بمحافظة الحديدة، وسط تقدم الجيش إلى ضواحى مدينة زبيد وتطويق الميليشيات فيها من 3 جهات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجتماع بين مسئولين سعوديين وإماراتيين لمناقشة خطة الإغاثة فى اليمن

صور.. وزير خارجية السعودية يبحث مع المبعوث الأممى الأوضاع فى اليمن

صور.. الإمارات تواصل حملتها لتوعية السكان بمخاطر الألغام غرب اليمن

"بن دغر" يدعو الأمم المتحدة للضغط على إيران لوقف تدخلها في اليمن

مركز الملك سلمان يحتفل بتأهيل 27 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب فى اليمن

اليمن

اخبار عربية

الحوثيين

أخبار اليمن




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة