مقتل 50 حوثيا خلال اشتباكات مع القوات اليمنية فى الساحل الغربى

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أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين مقتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات الحوثى وإصابة العشرات خلال المواجهات البرية والقصف الجوى الذى استهدف تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيات بجبهة الساحل الغربى جنوب وشمال محافظة الحديدة.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن قوات الشرعية اليمنية دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة الساحل الغربى وذلك بدعم من قوات التحالف حيث انضم إلى جبهة القتال لواء جديد تشكل من أبناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطنى وميليشيات الحوثى فى محيط مدينة زبيد.

وتدور المواجهات - بحسب المصادر - فى مناطق القريمة والمسلب بإسناد جوى كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية، التى استهدفت مواقع وأهدافا للميليشيات فى مناطق عدة بمحافظة الحديدة، وسط تقدم الجيش إلى ضواحى مدينة زبيد وتطويق الميليشيات فيها من 3 جهات.