حبس ربة منزل وابنها وعاطلين لاتجارهم فى المخدرات وحيازة أسلحة بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ربة منزل وابنها واثنين آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاتجار فى المخدرات.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام كلا من "ف.س" 50 سنة ربة منزل مسجلة خطر، مخدرات تحت رقم 18454 فئة "ب" البساتين، وابنها "ا.س" 16 سنة عاطل، و"ب.ع" 31 سنة عاطل، و"م.ع" 30 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكن الأولى بالمنطقة مكانا لنشاطهم الإجرامى.

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب أحمد مصلح معاون مباحث القسم، من ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلى و65 طلقة من ذات العيار، و3 سلاح نارى "فرد روسى" و42 طلقة خرطوش عيار 12مم، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو، و3000 قرص مخدر، و2 خزينة بندقية آلى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.