video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تدهور الوضع الصحى لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:09 م
تدهور الوضع الصحى لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف نواز شريف
أ ف ب
إضافة تعليق

يعانى رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف، المسجون منذ عودته إلى البلاد فى أواسط يوليو الجارى، من ارتفاع فى ضغط الدم ولم يُسمح لطبيبه الخاص بمعاينته، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الاثنين.

وكان شريف أدين غيابيا بتهمة بالفساد وأوقف لدى عودته إلى باكستان فى 13 يوليو الجارى، قبيل الانتخابات التى ستجرى الأربعاء. ويسود اعتقاد بأن رئيس الوزراء السابق عاد على الرغم من صدور حكم ضده بالحبس لعشر سنوات، من أجل دعم حزبه بوجه منافسه القوي "حركة الإنصاف" بزعامة نجم لعبة الكريكيت السابق عمران خان.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة باكستانية تسجن مساعدا لنواز شريف قبل الانتخابات

اعتقال رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف إثر عودته إلى بلاده

نواز شريف يعود لباكستان لمواجهة حكم بالسجن والسلطات تغلق مدينة لاهور

نواز شريف

باكستان

رئيس وزراء باكستان السابق

عمران خان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة