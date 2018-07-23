تدهور الوضع الصحى لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

أ ف ب

يعانى رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف، المسجون منذ عودته إلى البلاد فى أواسط يوليو الجارى، من ارتفاع فى ضغط الدم ولم يُسمح لطبيبه الخاص بمعاينته، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الاثنين.

وكان شريف أدين غيابيا بتهمة بالفساد وأوقف لدى عودته إلى باكستان فى 13 يوليو الجارى، قبيل الانتخابات التى ستجرى الأربعاء. ويسود اعتقاد بأن رئيس الوزراء السابق عاد على الرغم من صدور حكم ضده بالحبس لعشر سنوات، من أجل دعم حزبه بوجه منافسه القوي "حركة الإنصاف" بزعامة نجم لعبة الكريكيت السابق عمران خان.