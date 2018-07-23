video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انقاذ رهينتين من المحتجزين داخل مبنى محافظة أربيل

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:34 ص
انقاذ رهينتين من المحتجزين داخل مبنى محافظة أربيل مسلحون - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت مصادر أمنية كردية إن اثنين من بين رهائن يحتجزهم مسلحون داخل مبنى محافظة أربيل، قد تم إنقاذهم.

كانت قوات الأمن الكردية، قد قتلت مسلحين اثنين متحصنين داخل مبنى محافظة أربيل، اليوم الاثنين، وذلك بعدما اقتحم مسلحون المبنى وأطلقوا الرصاص على القوات الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن العراقية قتلت اثنين من المسلحين المتحصنين فى مبنى محافظة أربيل فيما يحتجز مسلح ثالث رهينة، فيما أشار قائم مقام أربيل إلى أن المسلحين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى.

وقالت مصادر كردية، اليوم الاثنين، إن مسلحين يتحصنان فى مبنى محافظة أربيل بكردستان العراق بعد مهاجمته، يطلقان الرصاص على القوات الأمنية.

وحاولت القوات الكردية اقتحام المبنى، الذى كان قد هاجمه مسلحان، وهما يطلقان الرصاص، مما أسفر عن إصابة شرطي، حسب ما أضافت المصادر.

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شرطيين فى هجوم مسلح داخل مبنى محافظة أربيل شمال العراق

صور.. مقتل اثنين من المسلحين المتحصنين فى مبنى محافظة أربيل العراقية

سماع دوى انفجارين فى محافظة أربيل.. ومصادر تؤكد: هجوم انتحارى

أربيل

العراق

الأكراد

مبنى محافظة أربيل

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة