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الإثنين، 23 يوليه 2018 10:30 ص
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انتحار برلمانى معارض فى كوريا الجنوبية بقفزه من الطابق الـ18

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:13 ص
انتحار برلمانى معارض فى كوريا الجنوبية بقفزه من الطابق الـ18 شرطة كوريا الجنوبية ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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أعلنت وسائل إعلام حكومية فى كوريا الجنوبية، الاثنين، عن انتحار عضو فى البرلمان عن حزب المعارضة، كانت السلطات فى سول تحقق معه فى قضايا تلقى رشاوى وقبول تمويل سياسى غير مشروع.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء فى كوريا الجنوبية أن النائب البرلمانى الكورى الجنوبى روه هو-تشان من حزب العدالة المعارض قفز من نافذة بين الطابقين السابع عشر والثامن عشر من شقته السكنية فى وسط سول بقصد الانتحار ما أدى إلى وفاته اليوم الاثنين، وذلك وسط تحقيقات تشير إلى أنه تلقى تمويلا سياسيا غير مشروع .

ونقلت الوكالة عن الشرطة أن النائب البرلمانى المعارض ترك رسالة انتحار.

وقد ظل روه قيد التحقيق فى الشكوك التى تشير إلى أنه تلقى 50 مليون وون (44.333 دولار) من أحد مساعدى مدونى السلطة فى البلاد، المعروف باسم "درا كينج" فى خضم فضيحة تضليل الرأى العام .

 


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كوريا الجنوبيه

انتحار برلمانى فى كوريا الجنوبيه

شرطه كوريا الجنوبيه

انتحار برلمانى كورى جنوبى

سول




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