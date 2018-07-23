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التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:30 ص
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الإدارة والكنترولات تستمر اليوم الإثنين فى تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة، ولا توجد إجازات اليوم، تزامنا مع إجازة ثورة 23 يوليو والتى تعتبر إجازة رسمية.
 
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ"اليوم السابع"، أنه على الطالب الذى يرغب فى التظلم  التوجه إلى مقر التظلم أو الإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت استقبال قرابة 80 ألف طلب تظلم منذ فتح باب التظلمات الأحد الماضى. 
 
 
 

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