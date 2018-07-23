إيطاليا تقرر السماح للمهاجرين الناجين خلال عملية "صوفيا" بدخول البلاد

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قال وزير الخارجية الإيطالى إينزو مويفيرو ميلانيزى، اليوم الاثنين، إن روما ستسمح للناجين خلال عملية الاتحاد الأوروبى (صوفيا) لإنقاذ المهاجرين، بدخول البلاد على مدار الأسابيع القادمة.

وأضاف الوزير الإيطالى - خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الألمانى هايكو ماس ببرلين، ونقلته شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية - أن قرار روما بالسماح للمهاجرين الناجين بدخول البلاد يأتى على الرغم من أن الدول الأوروبية تقوم حاليا بتقسيم عدد الوافدين الجدد من المهاجرين فيما بينها، بدوره، قال وزير الخارجية الألمانى، إنه على مدار الخمسة أسابيع المقبلة سيقوم الاتحاد الأوروبى بمناقشة كيفية توزيع المهاجرين الناجين فى أوروبا.

وكان قائد عملية صوفيا قد أمر - مؤخرا - السفن المشاركة فى عملية الإنقاذ بالعودة بالرسو فى الموانئ اليوم، إلا أن مسئولين ألمان أمروا بطرد السفينة الألمانية المشاركة فى عملية الإنقاذ إلى البحر مرة أخرى، يذكر أن إيطاليا شنت حملة لفرض النظام على المهاجرين، كما تسعى إلى إعادة التفاوض فيما يخص عملية (صوفيا) بهدف منع جلب المهاجرين الناجين حديثا إلى إيطاليا.