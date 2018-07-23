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أخصائية الصحة العامة والطب الوقائى ببورسعيد: الكوليرا مرض غير موجود بمصر

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:46 ص
أخصائية الصحة العامة والطب الوقائى ببورسعيد: الكوليرا مرض غير موجود بمصر تطعيم - صورة أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أكدت الدكتورة شيماء مصطفى أخصائى الصحة العامة والطب الوقائى فى بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الكوليرا أصبحت من الأمراض المنتشرة فى بعض أنحاء العالم، لافتة إلى أنها موجودة فى بعض دول أفريقيا مثل الكونغو وكينيا وملاوى ونيجيريا وموزمبيق وجنوب السودان وبعض دول آسيا مثل اليمن وأمريكا اللاتينية وهايتى وجمهورية الدومنيك إلا أنه غير موجود فى مصر.

وقالت شيماء إن الكوليرا مرض شديد العدوى يتسبب فى الإصابة بإسهال مائى حاد ويصيب الإنسان بعد تناوله طعام أو شراب ملوث ببكتريا الكوليرا.

وفى سياق متصل أكدت بأنه نظرا لزيادة معدلات السفر قامت منظمة الصحة العالمية فى بداية عام 2018 بتوفير طعم ضد مرض الكوليرا وأنه متوفر حاليا فى مصر، فيما أكدت شيماء أن التطعيم يتم إعطاءه عن طريق الفم وكل فرد بيتناول جرعتين بينهم 14 يوم فترة بينية كحد أدنى  .

وعن الأعراض الجانبية للتطعيم، قالت بإنها بسيطة وتتمثل فى بعض اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الغثيان و القئ . 

ومن جهة أخرى أكدت بأنه لا ينصح استخدام الطعم فى الحمل أو الرضع أقل من سنة أو الأشخاص المصابين بأمراض ضعف المناعة .

وأوضحت أن الطعم يعطى مناعة تصل لـ 60% بعد تناول الجرعتين لمدة تصل لـ 3 سنين والتطعيم لا يغنى عن التقصى عن مصادر الطعام والشراب للتأكد من نظافتها .


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