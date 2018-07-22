هيلارى كلينتون تحذر من استهداف الروس لانتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر

كتبت رباب فتحى

انتقدت هيلارى كلينتون المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، أداء الرئيس الأمريكى الدونالد ترامب فى قمة هلسنكى التى جمعته بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، ووصفت فشله فى مواجهة الأخير بشأن قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 بـ"المزعج للغاية" و"الغامض"، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وفى حديثها خلال "أوزى فيست"، أو مهرجان المناقشات والموسيقى فى سنترال بارك ، بنيويورك أمس السبت، قالت كلينتون أيضًا إن العملاء الروس كانوا يستهدفون انتخابات التجديد النصفى بنوفمبر فى محاولة متجددة لتعطيل الديمقراطية الأمريكية، ويمكنهم هذه المرة الهجوم على البنية التحتية الانتخابية من خلال استهداف " الخوادم التى ترسل عليها النتائج"و" آلات التصويت ".

وأشارت هيلارى إلى مدى التدخل الروسى كما هو مبين فى الاتهامات الأخيرة التى صدرت بحق 12 من ضباط المخابرات الروسية من قبل المحامى الخاص روبرت مولر.

وقالت: "لقد كان هجومًا إلكترونيًا واسعًا للغاية وناجحًا على نظامنا الانتخابى"، "الهجوم يستهدف قلب ديمقراطيتنا، والغموض الكبير هو لماذا لم يتحدث الرئيس عن بلدنا".

ووصفت الهجمات بأنها "محزنة ومثيرة للقلق للغاية"، وقالت: "يجب أن يكون الأمر متعلق بكل أمريكى".